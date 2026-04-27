早稲田大教授の中林美恵子氏と慶応大教授の田中浩一郎氏が２７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、トランプ米大統領が出席していた夕食会会場のホテルで発生した銃撃事件について議論した。中林氏はトランプ氏が事件後の記者会見で容疑者の男を非難したことに触れ、「民主党批判を展開して米国を分断する方向にかじを切らなかったことが逆に驚きだった」と述べた。田中氏は「米国で分断が深くなっていることと無縁では