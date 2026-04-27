ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第３７回ささはら賞競走」は２７日、予選３日目が行われた。武井莉里佳（２５＝兵庫）は３日目３、６着も「調整は合ってた。悪くない。ペラで上積みしたい」と感触はまずまず。得点率５・６０の２２位タイから予選最終日の勝負駆けに挑む。今年はすでに５優出と開花。「コンスタントにエンジンもしっかり出せていて…。レースもミスが減ってきたのかなあって思う」と好調の要因を