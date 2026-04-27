株式会社ルネサンスが、介護事業所で働く職員４６４人を対象に実施したアンケート調査の結果をまとめた「２０２６年最新介護職の実態調査〜業務負担をどう減らす？現場の課題と改善ポイント〜」を公表した。介護業界では、少子高齢化の進行に伴いサービス需要が拡大する一方で、慢性的な人材不足や業務負担の増加が大きな課題となっている。特に現場では、ケア業務に加えて記録・事務作業や突発対応が重なり、職員一人ひとり