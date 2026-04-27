埼玉県の大野元裕知事、千葉県の熊谷俊人知事、神奈川県の黒岩祐治知事が23日、東京都内で自民党の小野寺五典税制調査会長と面会し、税源の偏差是正と地方一般財源総額の確保・充実を文書で要望した。三知事は、13日にも国に要望書を提出している。 東京都の税収額は2025年度の総額が約6.9兆円で、全国平均の10倍以上となっている。そのため、都と地方でも受けられる行政サービスに格差が生まれている。三知事は格差をなく