女子サッカーアルビレックス新潟レディースです。26日、アウェーで埼玉と対戦しリーグ戦3試合ぶりの白星をつかみました。まずは前半9分チーム最多得点の滝川結女がねらいます。試合が動いたのは前半30分。下吉のコーナーキックに山本結菜！ヘディングでたたきつけ新潟が先制します。ところが、その1分後、相手に隙を突かれ失点。同点に追いつかれます。エンドが変わった後半。城和や滝