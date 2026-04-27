フィギュアスケート・アイスダンス“うたまさ”の吉田唄菜が２７日、自身のインスタグラムを更新。英語で「私の小さな故郷で母とデート」と記し、出身地の岡山県倉敷市の美観地区での写真を投稿した。吉田は清潔感のある白のトップスに、ハイウエストの黒ボトムスのカジュアルスタイル。蔦が絡まったクラシックなカフェや、倉敷川沿いと柳並木で撮った写真を投稿した。競技時とは違った雰囲気にフォロワーからは「お綺麗です