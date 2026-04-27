プロの脚本家９１人の投票で決定したＴＢＳ「日曜劇場名場面ランキングＢＥＳＴ１０」が２７日、放送され、佐藤健主演で２０１５年４月期放送の「天皇の料理番」に出演した俳優に、スタジオ出演者やネット上でも驚きの声があがった。秋山篤蔵（佐藤健）の最大の理解者の長兄・秋山周太郎を演じた鈴木亮平で、不治の病にかかり、亡くなるという設定だった。弟・篤蔵から最後の食事を作ってもらった場面で、「これからお前はお国