サッカー日本代表ＤＦ長友佑都が２７日、自身のインスタグラムを更新。「Ｍｙｌｅｇｅｎｄと最高の時間」などとつづり、元代表ＭＦの中田英寿氏との２ショットを投稿した。「ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベントＣＲＡＦＴＳＡＫＥＷＥＥＫ六本木ヒルズ２９日までなので行ける方は是非」と紹介した長友。中田氏はローマやペルージャ、パルマなどで、長友はインテルなどでプレーし、ともにイタリア１部セ