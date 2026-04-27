ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２７日、予選最終日となる４日目が行われた。一瀬明（５４＝東京）は予選最終日２、３着と手堅く着をまとめた。９位で準優進出を決めたが「良く言って並。全てにおいて劣勢」と表情は渋いままだ。２０２６年後期適用勝率は６・２８（２７日現在）とＡ１復帰へ気の抜けない状況が続くだけに、ひとつでも白星は欲しいところ。「展開を突いて２着