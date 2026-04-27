向上心で引き受けてほしいかな▶▶この作品を最初から読む大手企業に勤めながら、シングルマザーとして4歳の娘を育てるゆみ。出ていった父親の分も含め「完璧なお母さんになって笑顔を守る」と心に決めたものの、子育ての重要な責任を1人で負うことに時々重苦しさを感じています。そんななか、会社からプロジェクトのリーダーを打診されて…。大切な娘、熱心に取り組んでいた仕事。シングルマザーのゆみにとっての「33歳