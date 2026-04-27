えっ私？▶▶この作品を最初から読む「嫁ぎ先のお姑さんの態度が冷たい…」結婚を間近に控えた佐藤朋美の悩みは、義母・光林寺エマとの関係。いつも素っ気ないエマの態度に不安を募らせる朋美でしたが、実はその裏には意外すぎる真実が…。なんとエマは、初めて会った瞬間から見目麗しい朋美に心を奪われ、彼女を密かに「推し」として崇めていたのでした！嫁姑となってひとつ屋根の下で一緒に暮らすことになっても、緊