夫からも説得してもらって▶▶この作品を最初から読む日常的に暴力を振るわれ、暴言を吐かれてきた。そんな大嫌いな親だとしても、介護しないとダメですか？幼い頃から父親に恐怖を抱いていた一人娘のヒトミ。ある日付き添いで行った病院で、父が余命一年ほどのがんであることが発覚します。散々苦しめられてきたことで「父のケアなんて絶対に嫌だ」と、なるべく介護に関わらずに逃げる道を模索しますが、要介護認定はな