マドリード・オープン 大会期間：2026年4月21日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[アリーナ サバレンカ] 2 - 1 [大坂 なおみ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第7日がスペイン マドリードで行われ、女子シングルス4回戦で、第1シードのアリーナ サバレンカと第14シードの大
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