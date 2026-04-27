マンチェスター・シティがボーンマスのU−21フランス代表FWエリ・ジュニア・クルピに関心を示しているようだ。現在19歳のクルピはロリアンの下部組織からトップチームに昇格。2023−24シーズンにリーグ・アンの舞台で30試合5ゴールの数字を残すと、翌2025年の2月にボーンマスへの完全移籍が決定した。ただ、残り半年間はローンバックの形でロリアンでのプレーを継続すると、リーグ・ドゥ（フランス2部）で得点王（22ゴール）の