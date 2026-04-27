パリ・サンジェルマン（PSG）のFWフヴィチャ・クヴァラツヘリアは、「世界最高の2チーム」が対峙する大一番へ気合十分だ。フランス紙『レキップ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）連覇を目指すPSGはリーグフェーズを11位で終えてノックアウトフェーズへのストレートインを逃したが、プレーオフでモナコとの同国対決を制し、ラウンド16ではチェルシーを2戦合計8−2で粉砕。シーズン終盤にかけて次第に調子を上げていく