リヴァプールのDFフィルジル・ファン・ダイクが、負傷によって今季中の復帰が危ぶまれるFWモハメド・サラーについて言及した。『ESPN』が伝えている。サラーは25日に行われたクリスタル・パレス戦（3−1〇）でハムストリングを負傷し、途中交代を余儀なくされた。負傷の詳細に関しては今後の検査結果次第ではあるが、今季限りでのリヴァプール退団をすでに表明しているなか、残り4試合で再び赤いユニフォームを着る機会はない