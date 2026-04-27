大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス（ＨＤ）」傘下の四つの「就労継続支援Ａ型事業所」が、障害者就労支援の加算金を不正受給したとされる問題で、絆ＨＤ側が大阪市を相手取り、約１１０億円の返還請求の決定取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。絆ＨＤと市への取材でわかった。４事業所は「リアン内本町」「レーヴ」「リベラーラ」「ミライム」（いずれも大阪市）で、利用者を事業所内の運営側スタッフとして半