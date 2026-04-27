Image: World / GIZMODO US OpenAI（オープンエーアイ）のサム・アルトマン氏が率いるプロジェクトWorld。瞳をスキャンし、デジタルIDを発行・認証、オンライン決済までできる仕組みで、World IDという身分証とWorldcoinという仮想通貨を一体化させたグローバルな経済システム構想です。この仕組みの強みの1つに、瞳をスキャンすることでユーザーが人間であることを証明できることがあります