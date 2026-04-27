4回戦敗退した大坂なおみのプレー＝27日、マドリード（AP＝共同）テニスのマドリード・オープンは27日、マドリードで行われ、女子シングルス4回戦で大坂なおみ（フリー）は世界ランキング1位でベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカに7―6、3―6、2―6で敗れた。（共同）