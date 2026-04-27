エールディビジ第31節NACブレダ対アヤックスの一戦は0-2でアヤックスの勝利に終わった。日本代表の板倉滉が出場したこのゲームで素晴らしいパフォーマンスを披露したのが、左WGで先発となったミカ・ゴッツだ。41分、ハーフウェイライン付近でボールを受けると、そのまま前進。ボックス内では3人のDFに囲まれていたが、うまくかわし、最後はGKをも抜き去って、ゴールネットを揺らした。ゴッツはこれがリーグ16ゴール目、アシストで