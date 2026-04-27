スペイン1部ラ・リーガも第33節まで終了し残り5節。現在首位バルセロナが勝ち点85で、2位のレアル・マドリードと勝ち点差11ポイントも突き放している。バルサは次節オサスナ（アウェイ）との試合で勝利すれば、通算29回目のリーグ優勝が決まる可能性ある。そんな中、バルセロナファンの間であるものが話題となっている。それはオサスナ戦後の試合、第35節レアル・マドリードとのエル・クラシコだ。いつも盛り上がるクラシコだが今