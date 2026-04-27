リヴァプールやレアル・マドリードでプレイし、2001年にはバロンドールも受賞した元イングランド代表FWマイケル・オーウェン。引退後のオーウェンは大好きだった競馬界に参戦していて、『Manor House Stable』という厩舎まで開設。その影響もあり、娘のジェマ・オーウェンも子供の頃から馬場馬術のトレーニングを受けてきたという。英『Daily Star』は、22歳のジェマが今度は本格的なレースに騎手として参加すると伝えていて、今夏