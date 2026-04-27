フリーの森千晴アナが２７日までにＳＮＳを更新。テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金、前４時５５分）の卒業を友人がお祝いしてくれたことを報告した。森アナは３月をもって５年間出演した「グッド！モーニング」を卒業。インスタグラムに「ちあきちゃんがお祝いしてくれたかわいいお花とケーキありがと」とつづり、女優の神倉千晶とのツーショットをアップ。お祝いの花束と、「５年間おつかれ様」と書かれたプレー