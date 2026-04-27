アイドルグループ「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」の本郄克樹が２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。勉強が好きになった親からの“ごほうび”を明かした。今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。今年、早大大学院で博士号を取得した本郄。中学時代は全国模試の数学と社会で全国１位にもなったといい、高校は偏差値７５の早稲田大学高等学院に進学し