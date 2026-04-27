ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２７日、予選最終日となる４日目が行われた。今節の最古参・富山弘幸（６７＝大阪）は４日目１Ｒ２枠、１０Ｒ３枠でともに３着とし１３位で予選を突破した。「変わらず普通くらいで、悪くない」と相棒２８号機の動きはまずまずだ。２０２６年後期適用勝率は５点台をキープしており、まだまだ腕は衰え知らず。準優は１２Ｒは５枠。いぶし銀のハ