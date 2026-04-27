大阪・関西万博の成果を議論する政府の「成果検証委員会」は２７日、東京都内で会合を開き、報告書案をまとめた。最大３７０億円と見込まれる運営費の剰余金は、レガシー（遺産）と位置づける三つのテーマに均等に配分する。これにより、万博のシンボルである大屋根リングの一部保存にも充てられる見通しとなった。保存期間は２０年程度を想定している。検証委は、日本国際博覧会協会（万博協会）の十倉雅和会長を座長に有識者