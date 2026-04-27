中丸雄一さん（42）や、河合郁人さん（38）が26日、沖縄で行われた『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』のレッドカーペットに登場しました。イベントは、沖縄の那覇市国際通り近辺で行われ、映画・音楽・アートの枠を超え、県民と観光客が一体となって楽しめる文化祭。今回は、2日間で約10万人の来場を記録し、2025年の来場者数4万5000人を上回るにぎわいとなりました。（主催者発表）■中丸雄一「エンタメやっぱみんな好