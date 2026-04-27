Eveが、7月より開催するライブハウスツアー『Eve Zepp Tour 2026「廻帰」』の追加公演をクアラルンプールと台北にて開催する。 （関連：SixTONES×マキシマムザ亮君、Snow Man 深澤×sumika 片岡、TOMORROW X TOGETHER×Eve……意外な楽曲提供の魅力） 追加公演となるクアラルンプールは8月8日、9日、台北は8月15日、16日（日）の各都市2デイズでの開催となる。なお、国内公演は全公演が売り切れとなった