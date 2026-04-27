蒼井翔太が、4thアルバム『LIMITLESS』とオーケストラライブ『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』のBlu-rayを7月1日に発売する。 （関連：蒼井翔太×七海ひろき、コラボライブで『METEORA』の世界を具現化声を重ねて描いた〈ひとりでは見れない夢〉） 今回の4thアルバムリリースで、約3年ぶりのフルアルバムリリースとなる。同アルバムには、デジタルシングルとしてリリースされた5曲（「EVO