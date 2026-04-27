BRADIOが、『BRADIO Billboard Live 2026』を8月に東阪で開催する。 （関連：ALI、“自分たちだけの音楽”を研ぎ澄ませたバンド同士の熱い共演BRADIOを招いた『JUNGLE LOVE 2022』レポート） 同公演の開催で、BRADIOのビルボードライブツアー開催は約1年ぶりとなる。 同公演では、圧倒的なグルーヴを至近距離で体感できるという。 なお同公演のチケットは、5月8日正午よりClub BBL会員、法