結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THESECOND〜漫才トーナメント〜」グランプリファイナルの抽選会が27日、東京・台場のフジテレビで行われた。旧知の仲で知られる「金属バット」と「ヤング」が1回戦で激突することになるなど、早くも盛り上がりを見せた。結成32年目の「シャンプーハット」は初のファイナリスト。恋さんは「うれしい」と笑みがこぼれた。優勝賞金1000万の使い道を聞かれると、家のローンが74歳まである