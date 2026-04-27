【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】あわや“一触即発”！伊藤洋輝、相手FWを吹っ飛ばしてイラつかせる瞬間バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、激しい守備で相手FWとやり合った。その後相手選手と口論になる場面が映像で確認された。前節に2シーズン連続35回目となるブンデスリーガ制覇を達成したバイエルン。日本時間4月25日に行われた第31節のマインツ戦では主