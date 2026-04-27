4人組バンド・緑黄色社会が25日と26日の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で対バンイベント『緑黄色大夜祭2026』を開催。ORANGE RANGEやスキマスイッチといった豪華アーティストが集結しました。緑黄色社会が活動初期から開催する対バンライブ『緑黄色夜祭』の拡大版として、2024年に初開催となった『緑黄色大夜祭』。今年は緑黄色社会の地元・愛知県で開催され、2日間で合計3万人（レコード会社発表）の観客を盛り上げま