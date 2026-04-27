フジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」（５月１６日、後６時３０分）の組み合わせ抽選会が２７日、東京・台場の同局で行われた。第２回大会の準優勝コンビ「ザ・パンチ」は、１回戦でトットと対戦することが決まった。結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース。２年ぶりのグランプリファイナル出場だが、ノーパンチ松尾は「やっとここまでたどり着いたのに、おめで