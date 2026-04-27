カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２７日に更新され、「バックアップ」をテーマに話した。パソコンのデータをＳＳＤ（ストレージデバイス）に移す件について「単独ライブあってその時使うデータとか音楽とか、?ＴＲとかも全部そのＳＳＤに入れてたのよ」と話し始めた松陰寺。「バックアップ取ってなかったのよ。ま、大丈夫やろうと思ってて