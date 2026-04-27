女優の足立梨花のコーデショットに、絶賛の声があがっている。２７日にインスタグラムで「最近ずっと稽古やら本番やらでスウェットばっか着てたからオシャレするの久しぶり」と書き始めると、コーデショットを披露。袖からはフリルがあふれたジャケットを羽織り、グレーのミニスカートにロングブーツを合わせたコーデになっている。「少し暖かくなってきてファッションが楽しくなってきたね」と続けた。カジュアルガーリー