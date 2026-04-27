ドル円のピボットは１５９．３２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値159.17高値159.68安値159.10 160.11ハイブレイク 159.90抵抗2 159.53抵抗1 159.32ピボット 158.95支持1 158.74支持2 158.37ローブレイク ユーロ円 現値186.98高値187.08安値186.46 187.84ハイブレイク 187.46抵抗2 187.22抵抗1 186.84ピボット 186.60支持1