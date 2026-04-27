SNSを見ては目移り。希望の挙式スタイルがコロコロ変わる新婦にプランナーは困惑！▶▶この作品を最初から読む業界内でも一目置かれる、フリーランスのウエディングプランナー・猪名川こよみ。彼女は新郎新婦のこだわりを日だまりのように受け止める一方で、無理難題な要望には「なんとかしよう」と燃えまくるタイプ。個人でオフィスを構え、アートディレクターやヘアメイクを担当するスタッフからも慕われています。古