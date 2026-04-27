MUCCの逹瑯（Vo）が、2026年9月よりソロツアー『LIVE HOUSE TOUR [真人間]』を開催する。 （関連：MUCC、アルバム『新世界』を完結させた全てが濃厚なステージ『新世界 別巻』発売記念公演をレポート） 本情報は、4月26日に東京 浅草花劇場にて行われた『LIVE HOUSE TOUR [VILLAINS chapter 2]』のファイナル公演にて発表されたもの。 本ツアーは、9月12日の長野 ライブハウスJ公演を皮切りに