シントトロイデンMF伊藤涼太郎が1ゴール1アシストの活躍を披露し、チームの4-1の逆転勝利に貢献した。26日に開催されたベルギー・リーグプレーオフ1第5節でシントトロイデンはメヘレンのホームに乗り込んだ。伊藤の他、FW後藤啓介、MF松澤海斗、MF山本理仁、DF谷口彰悟、GK小久保玲央ブライアンが先発したシントトロイデンだったが、前半26分に先制点を献上してしまう。しかし、44分、山本から縦パスを呼び込んだ伊藤が巧み