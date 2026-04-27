イギリス ブライトンで開催されるヨーロッパ最大級の新進音楽フェスティバル『The Great Escape 2026』にて、日本の音楽企業5社によるオフィシャルショーケースライブ『Inspired by Tokyo』が開催される。 （関連：春フェスで注目のアーティストは？OddRe:、名誉伝説、Nikoん……今勢いに乗る期待の5組を紹介） 『The Great Escape』は、世界各国から数100組におよぶ新進アーティストが集結