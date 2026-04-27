お笑いタレントの横澤夏子が２７日に自身のＳＮＳを更新。子どもたちの無邪気な様子にフォロワーがほっこりしている。３姉妹のママとして知られる横澤。インスタグラムに「虹だーずっと見たかった虹に大騒ぎ！ダブルでかかってて２本目を目を凝らして見たのよー！雨の中送り迎えした甲斐があったのよー！」とつづると、空に虹がかかった写真をアップ。虹に興味津々な娘たちと何かを説明する横澤の姿を見せた。この投稿