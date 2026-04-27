茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者を殺害したとして、２件の殺人罪などに問われた元施設職員の赤間恵美被告（４０）について、水戸地裁が１件の殺人罪に関する勾留を取り消した。地裁への取材でわかった。決定は２３日付。起訴状では、被告は２０２０年５月３０日、介護老人保健施設で、鈴木喜作さん（当時８４歳）の血管に点滴用チューブから注射筒（シリンジ）で空気を注入し、空気塞栓（そくせん）による急性循環不全