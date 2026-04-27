言葉の中に隠れた共通のピースを探し出す「ひらがなクイズ」！今回は、日本神話に登場する伝説の英雄から、日々の情報を得るためのウェブサービス、さらに放課後や休日の活気あふれる集まりまで、全く異なる背景を持つ3つの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて完成する姿を想像しながら、共通の2文字を導き出してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□のおにゅー