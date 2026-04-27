老後の生活に苦しみたくない、子どもたちに迷惑をかけたくない。そんな理由からせっせと貯蓄や投資をする人たちは少なくない。ところが人生には、常に「まさか」という坂があり、先は何があるか分からないのだ。【マンガ】「この人と老後を過ごすのはつらい…」56歳女性の脳裏にこびりついて離れない夫の“愚行”「楽しむ」ことを忘れていた今年70歳を迎えるトシヒコさんは、4年前に妻を亡くし、一人暮らしを続けている。「60歳で