お笑いタレントのやす子さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人のオフショットを公開しました。【写真】“超常識人”な芸人とは？「綺麗に畳んだ服で性格わかるよね」やす子さんは「こんな格好なのに脱ぎ終わった服は丁寧にたたみ出番1時間前には準備が終わってる超常識人」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑い芸人のあぁ〜しらきさんが、派手なメイクを施してカツラをかぶり、ベージュの全身タイツのような服を着用