私たちが口から取り込んだ栄養素のほとんどは、小腸で吸収されます。そして、小腸で栄養素を吸い取られた食物の残りかすは、大腸へと送られて排泄されていきます。大腸では、ぜん動運動によって管を通る間に残った水分や一部のミネラルが上皮細胞の粘膜に吸収され、粥状だった内容物が固形状の便に変化していきます。固形状のものが排泄されるので、食物の残りかすがほとんどを占めているように思われますが、健康の人の便の70〜80