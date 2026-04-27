岩手県大槌町で発生した山林火災から6日目。火災発生から初めてとなる雨が27日午後に降りました。27日も1600人態勢の消火活動が行われています。焼失した面積は町全体の1割近くに及び、延焼の拡大が懸念されています。■「奇跡の雨」山林火災発生から初めての雨岩手県大槌町では、ようやく雨の音が聞こえました。馬野恵里花記者（every.取材班）「ここ大槌町吉里吉里地区では、山林火災発生から初めての雨が降っています」中学2年