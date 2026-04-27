投資家・マサニー氏が26日に公式X（旧ツイッター）を更新し、結婚できないことへの“不満”を吐露した。マサニー氏は「ギャンブルしたことないキャバクラ行ったことない浮気したことないタバコ吸わないイライラしない総資産60億円以上で、独身」と自身についての情報を掲載。これに「なんで結婚してもらえないの？そんなに見た目が大事か？むかつくわ」と吐露。また「インスタでも婚活生活を投稿してるけど、結