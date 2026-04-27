ロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」が27日、公式サイトを更新。7月15日の幕張メッセ公演をもって活動休止することを発表した。同日をもってドラムの鈴木貴雄が脱退することに伴い決断した。2026年は音楽シーンをけん引したバンドの活動休止が相次いでいる。バンド公式サイトを通じ、「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました。それに伴い、バンド